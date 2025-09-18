Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para jogo com o Fortaleza

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (18) poucas horas após vencer o River Plate por 2 a 1, na Argentina, pela Libertadores. Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira muda a chave e vira o foco para o Brasileirão, quando enfrenta no sábado (20) o Fortaleza, no Allianz Parque.

Os jogadores que mais atuaram contra os Millonarios, no Monumental de Núñez, fizeram apenas atividades regenerativas na parte interna do Centro de Excelência. Por outro lado, os demais atletas treinaram em campo, realizando uma movimentação técnica com orientação de passes e marcação, além de um coletivo em campo reduzido com dois tempos de dez minutos.

Abel Ferreira não tem suspensos no Brasileirão e somente Paulinho no departamento médico. Dessa maneira, poderá escolher o melhor Palmeiras para o duelo contra o Fortaleza.

O jogo de volta contra o River Plate, no Allianz Parque, será na próxima quarta-feira (24). Dessa forma, há a possibilidade de escalar um time misto contra o Laion, também em casa.

Palmeiras vai com reservas diante do Fortaleza?

Caso o treinador decida escalar um time alternativo pelo Brasileirão, o Alviverde deve ir a campo com a seguinte escalação: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

Como venceu o River por 2 a 1, no Monumental, o Palmeiras joga pelo empate em casa para avançar à semifinal contra o vencedor de São Paulo e LDU.

No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 46 pontos em 21 jogos. O Flamengo lidera com 50, em 22 partidas. Já o Cruzeiro tem 47, mas já entrou em campo 23 vezes.

