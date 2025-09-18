Cruzeiro pode se aproximar de marca expressiva em confronto contra o Bragantino

O Cruzeiro pode chegar a uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro na partida contra o Bragantino, no domingo (21). Caso vença, a Raposa estará próximo de superar todos os 19 concorrentes da competição em pelo menos um jogo.

Em 2013, quando o Cruzeiro conquistou o tricampeonato, essa marca foi atingida. Nesta temporada, a Raposa perdeu para o Massa Bruta no primeiro turno, no Nabi Abi Chedid, por 1 a 0, no dia 20 de abril. No entanto, além do clube paulista, o clube mineiro também vai precisar vencer o Atlético, Vitória, Corinthians, Ceará e Santos na competição.

Aliás, essa foi a última derrota do Cruzeiro na competição fora de casa. Ao todo, portanto, a Raposa soma oito jogos de invencibilidade como visitante, sendo cinco vitórias e três empates. Neste período, o clube mineiro sofreu uma derrota longe dos seus domínios, mas foi pela Sul-Americana, contra o Palestino, no dia 24 de abril.

Vale ressaltar, portanto, que considerando os times que buscam o grupo de classificação à Libertadores pelo Brasileiro, o único que está entre os dez primeiros e bateu o Cruzeiro na competição foi o Bragantino.

Com 47 pontos, a Raposa é a atual vice-líder da competição e busca a vitória para seguir na segunda posição. O Flamengo está em primeiro com 50 pontos, enquanto o Palmeiras é o terceiro colocado, com 46. O Cruzeiro, que tem uma invencibilidade com os times que compõe o G-6 atualmente, ainda vai enfrentar as duas equipes em confronto direto na briga pelo título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.