Cruzeiro confirma destaque no Brasileirão com consistência defensiva

Uma das explicações para a campanha de destaque do Cruzeiro nesta edição do Campeonato Brasileiro é a consistência defensiva. A segurança neste quesito é um dos motivos para a equipe ser um dos postulantes ao título. Neste cenário, a Raposa é inferior somente ao Flamengo, líder da competição. Até o momento, os mineiros sofreram 16 gols em 23 partidas, ou seja, uma média de 0,69 gol por jogo.

Inclusive, individualmente alguns jogadores do sistema defensivo se sobressaem. São os casos da dupla de zaga titular: Villalba e Fabrício Bruno. O lateral-esquerdo Kaiki Bruno se encaixa neste cenário. Por sinal, não por acaso os dois últimos foram lembrados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

O zagueiro esteve na lista final do treinador italiano para os dois embates do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. Já, Kaiki integrou a pré-lista. Com 63 desarmes pelo Cruzeiro no Brasileirão, o lateral-esquerdo se consolida como o maior ladrão de bolas no torneio.

Já Fabrício Bruno com 163 cortes se estabelece como o segundo melhor no fundamento. Com relação ao seu companheiro de zaga, Villalba soma 120 cortes e 29 interceptações, sendo o quinto melhor no quesito na competição.

Cruzeiro terá chance de revanche contra o Bragantino

A Raposa também se destaca em seu desempenho como visitante, já que detém a terceira melhor campanha, com cinco vitórias, quatro empates e somente duas derrotas. Por sinal, o último revés foi exatamente para o Bragantino, seu adversário seguinte no torneio.

Ao todo, portanto, a Raposa soma oito jogos de invencibilidade como visitante, sendo cinco vitórias e três empates. Neste período, o clube mineiro sofreu uma derrota longe dos seus domínios, mas foi pela Sul-Americana, contra o Palestino, no dia 24 de abril.

Cruzeiro e Massa Bruta se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Mineirão, no próximo domingo (21).

