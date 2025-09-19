Palmeiras busca ampliar invencibilidade e igualar marca histórica no Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, diante do Fortaleza, com a chance de alcançar uma marca importante no Campeonato Brasileiro. Invicto há dez partidas, o time de Abel Ferreira pode igualar a melhor sequência recente na competição, obtida entre agosto e outubro de 2024, quando ficou 11 jogos sem perder.

Na ocasião, a equipe somou sete vitórias, seis delas consecutivas e quatro empates, terminando o torneio como vice-campeã, apenas três pontos atrás do Botafogo.

Em 2025, o Verdão mantém campanha sólida e segue firme na briga pela liderança. Atualmente em terceiro lugar, com 46 pontos, o time ainda tem dois jogos a menos em relação ao Flamengo, que lidera com 50. O Cruzeiro aparece na segunda colocação, com 47 pontos e uma partida a mais que os paulistas.

A última derrota palmeirense no Brasileirão ocorreu em 1º de junho, diante do Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 0. O resultado, aliás, encerrou a invencibilidade da equipe como visitante na temporada. Desde então, o Palmeiras reagiu e engatou série de sete vitórias (sobre Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Ceará, Botafogo, Sport e Internacional) e três empates (contra Mirassol, Vitória e Corinthians).

No primeiro turno, o Verdão já levou a melhor sobre o adversário deste sábado. Jogando no Castelão, venceu por 2 a 1, em partida que teve Weverton como protagonista ao defender um pênalti.

Agora, com o apoio da torcida, a equipe alviverde tenta ampliar a invencibilidade. Além disso, tenta se aproximar ainda mais da ponta da tabela, mantendo vivo o sonho de mais um título nacional.

