F1: Hamilton se destaca no 2º treino livre do GP do Azerbaijão; Bortoleto é o 15º

A Ferrari comandou o segundo treino livre desta manhã, em Baku, e viu Lewis Hamilton finalizar a sessão para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o mais veloz, com o tempo de 1min41s293 - (crédito: Divulgação site www.mercedesamgf1.com)

A Ferrari comandou o segundo treino livre desta manhã, em Baku, e viu Lewis Hamilton finalizar a sessão para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o mais veloz, com o tempo de 1min41s293. O seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, veio na cola e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto figurou em 15º.O treino contou com uma disputa particular dos dois ferraristas pelo posto de mais veloz. Charles Leclerc liderou por boa parte, mas com uma volta sensacional, Hamilton conseguiu superar a marca do companheiro

e finalizar na primeira colocação.

A Mercedes foi outro destaque da atividade ao obter o terceiro e o quarto lugares, à frente de Bearman (5º) e Verstappen (6º). Já Bortoleto não melhorou o seu tempo mesmo com a troca do jogo de pneus e fez um treino apenas regular e terminou em 15º.

MCLAREN FAZ DOBRADINHA E NORRIS LIDERA O 1º TREINO LIVRE

A primeira atividade desta sexta-feira no circuito de rua de Baku, para o GP do Azerbaijão teve a McLaren com protagonista. A equipe emplacou uma dobradinha com Lando Norris em primeiro, com o tempo de 1min42s704, e Oscar Piastri logo atrás. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou no terceiro posto. Gabriel Bortoleto foi o 14º.

O treino contou com uma interrupção de cerca de 25 minutos por causa de um pedaço de borracha que ficou preso embaixo da zebra na curva 16 atrapalhando o andamento da movimentação. A paralisação complicou o cronograma das equipes. Bortoleto fez o 16º tempo na primeira tentativa e depois ganhou duas posições na segunda tomada de tempo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre e, depois, para a definição do grid para a disputa do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo, às às 8h (horário de Brasília).

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do GP do Azerbaijão:

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min41s293

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min411s367

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min41s770

4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min41s779

5º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min41s891

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min41s902

7º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min41s989

8º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min42s167

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min42s177

10º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s199

11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min42s255

12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min42s295

13º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min42s443

14º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min42s444

15º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min42s561

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min42s674

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min42s771

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min42s820

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min42s967

20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min43s322