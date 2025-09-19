Fluminense não terá alguns titulares contra o Vitória; veja relacionados

O Fluminense embarcou para Salvador nesta sexta-feira (19) para a partida contra Vitória, às 16h, deste sábado, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na partida de volta contra o Lanús na próxima terça-feira (23), o técnico Renato Gaúcho optou por poupar alguns jogadores.

Sendo assim, peças importantes como Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato, Acosta e Everaldo não embarcaram com a delegação para Salvador. Apesar disso, a comissão relacionou o jovem Vagno, das categorias de base. Lavega e Lezcano também estão com a delegação.

O lateral-direito Samuel Xavier, que está perto de retorno após lesão muscular na coxa esquerda, não está à disposição para a partida. No entanto, ele participou do jogo-treino contra o Niteroiense na última terça-feira. Além disso, Ganso ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda.

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga

Laterais: Guga, Vagno, Gabriel Fuentes e Julio Fidelis

Zagueiros: Davi Schuindt, Manoel, Ignácio, Igor Rabello e Thiago Santos

Meias: Otávio, Bernal, Lima, Hércules, Lezcano

Atacantes: Canobbio, Serna, Santi Moreno, Riquelme, Cano, John Kennedy, Lavega e Keno

Panorama

O Fluminense ocupa a 10ª posição, com 28 pontos, com seis a mais que o primeiro dentro da zona de rebaixamento, que é justamente o Vitória. O Tricolor, assim, precisa dos três pontos para avançar na tabela. Além da preocupação por resultados no Brasileirão, a equipe tricolor também pensa na Sul-Americana. No jogo de ida, o time perdeu por 1 a 0, na Argentina, e agora precisa de dois gols de diferença para se classificar de forma direta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.