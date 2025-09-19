Botafogo reforça segurança no Lonier diante da ameaça de protestos

O Botafogo reforçou, nesta sexta-feira (19), a segurança no Espaço Lonier. A medida aconteceu diante das ameaças de protestos que circulam em grupos de WhatsApp. A ira da torcida aumentou, então, após os últimos resultados. O Glorioso caiu nas oitavas de final da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil e perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro nesta semana ao empatar, assim, com o Mirassol por 3 a 3, depois de estar vencendo por 3 a 0, em casa, no Estádio Nilton Santos.

Segundo o site “ge”, por volta de 7h, a Polícia Militar enviou uma viatura para o Espaço Lonier. Em seguida, a posicionou em frente à entrada do CT alvinegro. O Botafogo também acionou uma equipe de segurança privada.

Apesar do agito em grupos privados e do burburinho na internet, nenhuma movimentação atípica, entretanto, foi registrada nesta manhã, no local onde o elenco do Botafogo treina e realiza a preparação física.

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o Mais Tradicional volta a campo neste sábado (20). O time alvinegro recebe o Atlético Mineiro, no Estádio Nilton Santos, às 18h30, pela rodada 24 desta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Davide Ancelotti não vence há três jogos. São dois empates e uma derrota nos últimos compromissos.

