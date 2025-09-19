Titular absoluto do Vasco, Rayan busca quebrar tabu em clássicos

Consolidado como titular do Vasco, Rayan é uma das esperanças do time para vencer o Flamengo, domingo (21), no Maracanã. Cria do Cruz-Maltino, o atacante sabe bem, desde menino, da importância que um clássico tem. Na base, ele se acostumou a decidir jogos contra os rivais cariocas. Já no profissional, ainda está em busca do primeiro gol.

Apesar da pouca idade, apenas 19 anos, Rayan soma 81 jogos pelo time profissional do Vasco. Destes, 15 são clássicos. O atacante já enfrentou o Flamengo cinco vezes, o Botafogo sete, enquanto o Fluminense foi o rival com menos confronto, apenas três, mas foi quem mais chegou perto de levar um gol. No primeiro turno, Rayan quase marcou um golaço, mas o chute de fora da área explodiu no travessão.

O gol em clássico parece estar próximo, ainda mais quando observamos a temporada de Rayan. Dos 13 gols marcados no profissional do Vasco, 10 foram feitos em 2025, sete sob o comando do técnico Fernando Diniz. O atacante inclusive vive o seu maior jejum de gols desde que o treinador chegou, somando quatro partidas sem bola na rede. Que seja, portanto, contra o Flamengo. Afinal, nada melhor do que quebrar uma marca pessoal justamente contra o maior rival.

E gol no Maracanã?

Rayan já marcou em grandes palcos do futebol brasileiro como São Januário (6), Morumbis (2), Nilton Santos (2) e Beira-Rio (2), estádio do primeiro gol da joia como profissional. No entanto, no Maracanã, o atacante ainda não balançou a rede, podendo quebrar mais um tabu na sua curta e promissora carreira.

