Cruzeiro consegue liberação, e meia Eduardo encara o Bragantino

O departamento jurídico do Cruzeiro conseguiu alterar a pena imposta pelo STJD (Superior de Tribunal de Justiça Desportiva) ao meia Eduardo. Ele cumpriria o terceiro e último jogo de suspensão diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (21), às 20h30, no Mineirão. Agora, no entanto, terá que pagar cestas básicas. As informações foram divulgadas inicialmente pela “Itatiaia”.

Eduardo foi punido, no final de agosto, por uma falta muito dura em Jamerson, do Vitória, em duelo realizado no último dia 12 de junho (0 a 0 no Barradão). Aliás, o último antes da pausa para o Mundial de Clubes. A pena inicial era de quatro jogos devido à gravidade da lesão do lateral-esquerdo, que fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos do tornozelo direito.

Primeiro, o Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo, o que liberou o atleta para jogar na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no último dia 23/8. Dias depois, a Raposa conseguiu reduzir a pena de quatro para três jogos. Dessa forma, ele cumpriu suspensão nas vitórias sobre o São Paulo (1 a 0) e Bahia (2 a 1).

O Cruzeiro abriu este sábado (20) em segundo lugar no Brasileirão, com 47 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. A equipe mineira, porém, tem uma partida a mais: 23 a 22. O Palmeiras está em terceiro, com 46 pontos, mas apenas 21 jogos realizados.

