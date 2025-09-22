Santos renova contrato com zagueiro de 18 anos

O Santos oficializou nesta segunda-feira (22/9) a renovação de contrato do zagueiro João Alencar. O jovem, de apenas 18 anos, assinou novo vínculo válido até 30 de junho de 2030, em mais um movimento do clube para preservar talentos formados em suas categorias de base.

Alencar chegou ao Peixe com apenas 10 anos e está sendo tratado internamente como um dos defensores mais promissores da geração atual. Ele já participou de treinos com o elenco profissional e fez sua estreia em um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha.

Durante a gestão do técnico Cleber Xavier, o garoto ganhou mais espaço, chegando a ser relacionado no embate contra o Vitória, no Brasileirão. Entretanto, perdeu espaço após o clube reforçar o setor defensivo com as chegadas de Adonis Frías e Alexis Duarte, além de contar com nomes como Luan Peres, Zé Ivaldo, João Basso e Luisão.

No momento, João Alencar está em fase de recuperação de uma cirurgia no menisco. Assim, a expectativa é que, quando liberado, retome ritmo de jogo com o time sub-20, que disputa o Campeonato Paulista da categoria.

“É um privilégio muito grande poder estar no profissional, treinando com a equipe principal. Sem dúvida, agora o objetivo é me recuperar bem, voltar na minha melhor forma e poder dar muitas alegrias para a Nação Santista. Agradeço muito ao Santos por todo o suporte”, declarou o zagueiro ao site oficial do clube.

