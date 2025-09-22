Ferreira não preocupa e Luan vira dúvida no São Paulo para jogo contra LDU

O atacante Ferreira não preocupa fisicamente o São Paulo para o duelo decisivo contra a LDU, nesta quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores. O jogador deixou o clássico contra o Santos devido a câimbras e foi substituído por Luciano. Contudo, a tendência é que ele forme o ataque com o camisa 10 no embate contra os equatorianos.

Por outro lado, o volante Luan deixou o gramado com incômodo no músculo adutor da coxa direita e será reavaliado nesta segunda-feira (22/9), no CT da Barra Funda. Capitão do clássico, Luan recebeu elogios de Hernán Crespo pelo comportamento exemplar nos treinos e pelo comprometimento com o grupo.

“Luan merece a oportunidade de jogar, um jogo importante, jogar de titular, merecia ser capitão. Infelizmente não pôde acabar o jogo, mas muito contente por ele, pelo jeito que trabalha, com seriedade, como acompanha o grupo. Ele merecia um gesto deste tipo”. disse Crespo.

O São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira.

