Estudo compara Montoro a Vini Jr. e estipula preço do meia do Botafogo

Montoro saiu melhor do que encomenda nos primeiros meses com a camisa do Botafogo. Afinal, o meia-atacante já é motivo para alguns estudos. O Observatório do Futebol (Cies) publicou, então, uma análise de mercado em cima do Monstrinho. O apontamento concluiu que o valor estimado da joia de apenas 18 anos é de 26,1 milhões de euros (R$ 163,3 milhões na cotação atual). O Glorioso pagou 9 milhões de dólares (R$ 48,1 milhões) para tirá-lo do Vélez Sarsfield, em junho deste ano.

O Cies avalia partidas, atletas semelhantes e potencial para valor de mercado de um jogador. Neste sentido, o estudo colocou o argentino ao lado de nomes como Conceição (Juventus), Vini Jr. (Real Madrid), Politano (Napoli), Nusa (RB Leipzig) e Arrascaeta (Flamengo). O relatório define Montoro como um “ponta infiltrador com capacidade de criação de chances nas partidas”.

O Monstrinho registra três gols e duas assistências em 18 jogos pelo Alvinegro, a última, aliás, no triunfo do Botafogo sobre o Mineiro por 1 a 0, no sábado (19), no Estádio Nilton Santos. No fim deste mês, ele servirá a Argentina sub-20 no Mundial da categoria, no Chile. A Albiceleste terá compromissos entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, pela fase de grupos. A seleção está na chave de Itália, Austrália e Cuba.

Neste período, os comandados do técnico italiano Davide Ancelotti medem forças com Fluminense, Bahia e Internacional, todos os compromissos mencionados pelo Campeonato Brasileiro.

