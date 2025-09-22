Abel Ferreira! Nome de estação de metrô em SP faz torcedores irem à loucura

Torcedores reagiram na web ao nome de uma estação da nova linha de metrô em São Paulo: Abel Ferreira. Dessa forma, internautas cogitaram ser uma homenagem ao atual técnico do Palmeiras.
O projeto da nova linha, que conta com 25 estações ligando Oscar Freira a Cidade Tiradentes, conta com a estação Abel Ferreira. Ela será localizada na Zona Leste da cidade.
Assim, internautas reagiram na página Diário da CPTM sobre a escolha ter o nome do técnico do Palmeiras.
“Estação Abel Ferreira é loucura”, “se vai ter a estação Abel Ferreira, eu exijo que tenha a estação Dorival Jr.” e “por que não estação Muricy Ramalho?” foram algumas das respostas ao post.
Estação Abel Ferreira é loucura
— alice (@moonblast0) September 20, 2025
Pq não estação Muricy Ramalho?
— Internauta (@Internautaaa) September 20, 2025
Se vai ter a estação Abel Ferreira, eu exijo que tenha a estação Dorival Jr.
— O hey Davi ???? (@oHeyDavi) September 20, 2025
Apesar do nome ser uma homenagem para um Abel Ferreira, que também nasceu em Portugal, a estação não é para o treinador do Verdão. Coincidentemente, um político, que nasceu em 1906, que vai ser o homenageado. Ele nasceu em Viseu e chegou ao Brasil em 1913. Atuou na política entre as décadas de 1950 e 1970, e em 1987, um ano após sua morte, passou a dar seu nome à avenida cujo a estação será na região.
Apesar da apresentação, as obras ainda não tem previsão de início. Ainda será realizado um leilão para definir qual concessão será responsável. Dessa forma, a expectativa é que o evento aconteça em 2026, e depois a construção da linha comece.
