Abel Ferreira! Nome de estação de metrô em SP faz torcedores irem à loucura

Torcedores reagiram na web ao nome de uma estação da nova linha de metrô em São Paulo: Abel Ferreira. Dessa forma, internautas cogitaram ser uma homenagem ao atual técnico do Palmeiras.

O projeto da nova linha, que conta com 25 estações ligando Oscar Freira a Cidade Tiradentes, conta com a estação Abel Ferreira. Ela será localizada na Zona Leste da cidade.

Assim, internautas reagiram na página Diário da CPTM sobre a escolha ter o nome do técnico do Palmeiras.

“Estação Abel Ferreira é loucura”, “se vai ter a estação Abel Ferreira, eu exijo que tenha a estação Dorival Jr.” e “por que não estação Muricy Ramalho?” foram algumas das respostas ao post.

Estação Abel Ferreira é loucura — alice (@moonblast0) September 20, 2025

Pq não estação Muricy Ramalho? — Internauta (@Internautaaa) September 20, 2025

Se vai ter a estação Abel Ferreira, eu exijo que tenha a estação Dorival Jr. — O hey Davi ???? (@oHeyDavi) September 20, 2025 Apesar do nome ser uma homenagem para um Abel Ferreira, que também nasceu em Portugal, a estação não é para o treinador do Verdão. Coincidentemente, um político, que nasceu em 1906, que vai ser o homenageado. Ele nasceu em Viseu e chegou ao Brasil em 1913. Atuou na política entre as décadas de 1950 e 1970, e em 1987, um ano após sua morte, passou a dar seu nome à avenida cujo a estação será na região. Apesar da apresentação, as obras ainda não tem previsão de início. Ainda será realizado um leilão para definir qual concessão será responsável. Dessa forma, a expectativa é que o evento aconteça em 2026, e depois a construção da linha comece.

Abel Ferreira pelo Palmeiras Abel Ferreira marcou seu noma na história do Palmeiras com uma trajetória de sucesso. Assim, com quase cinco anos de clube, o treinador português conquistou 10 títulos. – Copa do Brasil: 2020

– Libertadores: 2020 e 2021

– Recopa Sul-Americana: 2022

– Campeonato Paulista: 2022

– Campeonato Brasileiro: 2022

– Supercopa do Brasil: 2023

– Campeonato Paulista: 2023

– Campeonato Brasileiro: 2023

– Campeonato Paulista: 2024 Desde que chegou, portanto, o treinador vive sua maior seca de títulos. Afinal, a última conquista faz mais de um ano. No entanto, o Verdão briga pelo título do Brasileiro e da Libertadores nesta temporada. O contrato do português com o Verdão encerra no fim do ano.

