Flamengo projeta retorno de Jorginho contra o Estudiantes

Jorginho em recuperação nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O Flamengo iniciou a semana a recuperação do meio-campo Jorginho. A comissão técnica planeja levar o jogador para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Estudiantes na quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

“Estamos trabalhando para recuperar ele para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo. Se recuperar, vai ajudar muito”, admitiu o técnico do Fla, Filipe Luís.

Jorginho não atua há quase um mês por causa de um problema muscular na coxa esquerda. O departamento médico do Flamengo tem utilizado uma bota de compressão e outros recursos para que Jorginho não sinta mais dores no local e fique à disposição de Filipe Luís.

Jorginho, afinal, é um jogador muito importante apesar do pouco tempo. Ele caiu como uma luva, mesmo quando Pulgar ainda estava saudável e fazia com que o ítalo-brasileiro atuasse como segundo volante.

Com possível presença de Jorginho, a delegação rubro-negra, assim, embarca na terça (23) para Buenos Aires, onde ficará até sexta (26), quando viajará para São Paulo. No domingo (28), o time de Filipe Luís defende a liderança do Brasileirão em partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e retorna ao Rio de Janeiro após o jogo.

Panorama

O confronto decisivo entre Flamengo e Estudiantes será no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na próxima quinta (18), às 21h30 (de Brasília). Com o resultado no Maracanã, o time de Filipe Luís garante a classificação para a semifinal da Copa com um empate.

A equipe argentina, portanto, precisa devolver o placar para forçar a decisão por pênaltis. Uma vitória mais elástica, a partir de dois gols de diferença, garante a vaga. Quem avançar, enfrentará o vencedor de Racing e Vélez.

