Meio-campo do Palmeiras ganha protagonismo após mudanças de Abel

O Palmeiras vive um momento de virada no meio-campo. O setor, que até pouco tempo era motivo de preocupação para Abel Ferreira, passou a ser peça-chave nas últimas partidas. Duas decisões estratégicas do treinador explicam essa mudança: a nova função de Flaco López e a rápida ascensão de Andreas Pereira.

A primeira alteração aconteceu após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas da Copa do Brasil. Desde então, Abel tem utilizado Flaco de forma menos fixa no ataque, em um esquema que também conta com Vitor Roque. O argentino assumiu um papel de articulador, recuando para buscar jogo e até atuando como um autêntico camisa 10, responsável por puxar contra-ataques e distribuir passes verticais.

Além disso, a chegada de Andreas Pereira elevou ainda mais a qualidade do setor. Naturalmente volante, o reforço mostrou versatilidade e passou a atuar como meia. Nas últimas duas partidas, formou dupla com Flaco à frente de Lucas Evangelista, parceria que já deu resultado. Contra o River Plate, na ida das quartas da Libertadores, Andreas achou Flaco, que acionou Vitor Roque para marcar.

No fim de semana, diante do Fortaleza, foi Andreas quem decidiu. Saindo do banco, marcou seus primeiros gols pelo clube com dois chutes de fora da área, reforçando a boa fase.

Assim, a tendência é que essa formação volte a ser usada nesta quarta-feira (24/9), às 21h30, no Allianz Parque, no duelo decisivo contra o River Plate pela Libertadores.

Rostos conhecidos do Palmeiras perdem espaço

A evolução do meio-campo, no entanto, aumenta a concorrência por espaço. Afinal, Mauricio, peça constante após o Mundial de Clubes, perdeu a vaga na partida contra os argentinos. Além disso, Raphael Veiga, protagonista em outros momentos, também enfrenta um cenário inédito: lutar para recuperar espaço em um time que mostra sinais claros de evolução coletiva.

