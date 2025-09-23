Em semana livre antes de encarar o Bragantino, Santos tenta arrumar o ataque

Após a vitória sobre o São Paulo, o Santos volta suas atenções para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá uma semana inteira de treinos em preparação para o confronto, tempo que pretende utilizar para ajustar principalmente o setor ofensivo da equipe.

Comandado pelo argentino em três jogos até aqui, o Peixe marcou apenas dois gols. Para o treinador, o baixo aproveitamento não é resultado da falta de criação, mas sim de um problema de efetividade aliado à pressão psicológica que pesa sobre o elenco.

“Criamos muitas chances de gols, claras. Contra o São Paulo fizemos boas finalizações. Temos que trabalhar isso (falta de gols). Os jogadores têm sua responsabilidade e eu também. Primeiro temos que criar, o que estamos fazendo. Tem a ansiedade também, de não ganhar e estar em uma posição incômoda. Isso pesa nos jogadores. Tem a parte emocional, o que vem de fora para dentro”, analisou Vojvoda.

O treinador acredita que o triunfo sobre o rival pode ajudar a reduzir a ansiedade, mas reforça que a busca por eficiência ofensiva será prioridade nos próximos treinos.

“Esse triunfo acho que vai ajudar a acalmar essa ansiedade, mas nossa responsabilidade é seguir com essa dinâmica de ataque. Temos que defender bem e encontrar essa efetividade com as chances criadas. É um ponto a melhorar”, completou.

Vojvoda quer Santos preparado para ”matar o jogo”

Outro aspecto a ser trabalhado é o aproveitamento dos contra-ataques. Contra o São Paulo, o Santos chegou a encontrar espaços no segundo tempo, mas falhou em transformar essas oportunidades em gols que poderiam ter decidido a partida com mais tranquilidade.

“Essas transições do segundo tempo (podem melhorar). Poderíamos ter matado o jogo. Foram verticais, mas sem efetividade. O primeiro tempo propomos um ataque organizado. No segundo tempo conseguimos o gol e, a partir de então, tem que jogar mais com os espaços do que com a bola. Temos que aproveitar as transições de um jeito mais efetivo”, destacou o técnico.

Com apenas 22 gols em 23 jogos, o Santos tem atualmente o quinto pior ataque do Brasileirão. A missão de Vojvoda é clara: transformar a criação em gols para aliviar a pressão e consolidar uma recuperação no campeonato.

