Abel busca levar Palmeiras à quinta semifinal da Libertadores em seis edições

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, para enfrentar o River Plate em busca de mais uma classificação às semifinais da Libertadores. A vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, dá ao time de Abel Ferreira a vantagem de avançar até mesmo com um empate.

A campanha de 2024, quando o Verdão caiu ainda nas oitavas de final diante do Botafogo, foi a grande exceção no ciclo vitorioso da atual comissão técnica. Sob o comando de Abel, a equipe chegou às semifinais em todas as outras quatro participações. Ergueu a taça em 2020 e 2021, e parou na véspera da decisão em 2022 e 2023.

Os números do português na competição reforçam a solidez. Afinal, em 61 partidas, o Palmeiras somou 41 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas. Além disso, são 144 gols marcados (média de 2,3 por jogo) e apenas 43 sofridos (0,7 por partida). Em três edições, incluindo a atual, terminou a fase de grupos com a melhor campanha, garantindo a vantagem de decidir os mata-matas em casa até a semifinal.

O retrospecto no Allianz Parque é outro fator de confiança. Afinal, em 32 jogos decisivos no estádio, entre confrontos eliminatórios e finais, o Verdão saiu classificado ou campeão em 24 oportunidades, contra apenas oito eliminações. Assim, a expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo a mais um passo na competição continental.

Apenas uma dúvida para escalar o time

Para o confronto, Abel Ferreira pretende repetir a escalação utilizada em Buenos Aires. A única dúvida está na lateral direita. Khellven, que sofreu um trauma no pé durante a ida, segue em tratamento e será reavaliado. Caso não tenha condições, Giay deve assumir a posição.

