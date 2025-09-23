Internacional perde três titulares da sua defesa para jogo contra o Juventude

A turbulenta semana do Internacional com a demissão do técnico Roger Machado e procura por um substituto ganhou mais uma situação adversa. Isso porque o treinador interino Pablo Fernández precisará praticamente remontar a defesa colorada. Afinal, o integrante da comissão fixa do clube, que comandará os treinamentos de maneira momentânea não poderá contar com Aguirre, Bernabei e Juninho.

O lateral-direito e o zagueiro serão baixas no compromisso seguinte, pois receberam o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal. O lateral-esquerdo também será desfalque por suspensão, mas pelo cartão vermelho depois de dois amarelos. Na ocasião, o argentino recebeu a advertência depois de dar um empurrão em Cristian Olivera, do Grêmio.

O elenco do Inter ganhou folga na última segunda-feira (22) e se reapresentou no CT Parque Gigante, nesta terça-feira (23). O interino tem o paraguaio Alan Benítez e a revelação da base Pablo disponíveis como alternativas para preencher as lacunas na lateral direita e esquerda, respectivamente.

Na zaga, as opções são mais vastas, já que Clayton Sampaio, Gabriel Mercado e Victor Gabriel tem condições de formar a dupla inicial com Vitão. O principal candidato a herdar a vaga de titular de Juninho seja o argentino. Até porque, ele já esteve cotado a retornar ao time já no Gre-Nal, caso Roger optasse por uma mudança de esquema tático. Gabriel Mercado, aliás, ganhou liberação para voltar a atuar pelo Internacional exatamente antes do clássico contra o Grêmio. O defensor finalizou recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita.

Internacional conta com duas indefinições no meio-campo

Por outro lado, dois jogadores ainda são dúvidas para o embate seguinte. Isso porque, Thiago Maia permanece em tratamento de uma lombalgia e Alan Rodríguez será monitorado, pois precisou de substituição no Gre-Nal, após alegar incômodos musculares.

O Inter terá disponível uma semana livre de preparação até o clássico contra o Juventude, no próximo sábado (27). A partida pela 25ª rodada do Brasileiro ocorrerá no Alfredo Jaconi e representará um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

