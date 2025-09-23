Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (23), no CT Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo, às 20h30 (de Brasília) de domingo (28), na Neo Química Arena. No entanto, as atividades não tiveram a participação de Memphis Depay, que ainda se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita. Assim, segue como dúvida.

Se não tem a confirmação da presença do holandês contra o Rubro-Negro, o técnico Dorival Júnior conta com a volta de Gui Negão. O jovem cumpriu suspensão na última rodada, a derrota por 1 a 0 para o Sport, pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador comandou um trabalho de posse de bola com pressão pós-perda. Os jogadores que mais atuaram na Ilha do Retiro participaram apenas desse exercício. Em seguida, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT.

Os demais atletas ficaram em campo e realizaram jogos em campo reduzido. O plantel do Timão volta a treinar na manhã desta quarta-feira, também no CT Joaquim Grava.

Em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, o Corinthians encara o líder Flamengo, que soma 51.

