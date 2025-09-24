Em boa fase, André Henrique ganha a chance de ser titular no Grêmio

André Henrique foi um dos protagonistas que deixaram o banco para ajudar na construção a vitória do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Após um histórico de lesões desde a sua chegada em 2023, André Henrique vive uma boa fase com a camisa do Grêmio. Afinal, ele acumula quatro participações em gols nas últimos oito partidas. Com a ausência de Carlos Vinícius, que será poupado, o camisa 77 terá a oportunidade de ser titular. Ou seja, coroando a sua atuação no clássico em que marcou o segundo gol do Imortal e deu a assistência

André até foi o autor do terceiro pênalti do Inter já nos acréscimos do jogo, que poderia garantir o empate, mas que Alan Patrick desperdiçou. Com essa chance entre os 11 iniciais, ele terá a responsabilidade de manter o poder ofensivo da equipe.

A oportunidade para o jovem atacante surge em um momento propício para ganhar espaço na hierarquia do elenco. Afinal, no atual cenário ele é a terceira alternativa para a posição atrás de Braithwaite e Carlos Vinícius. Entretanto, o dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e não atua mais na temporada. Já, o camisa 95 voltou a sentir incômodo muscular, dessa vez poucos minutos depois de marcar o gol de empate no Gre-Nal.

A última vez em que André jogou como titular foi nos play-offs da Sul-Americana, em julho, quando o Tricolor gaúcho enfrentou o Alianza Lima. Inclusive, na ocasião, ele estava à frente de Arezo na preferência de Mano Menezes. Por sinal, o uruguaio deixou o grupo e se transferiu para o Peñarol por empréstimo.

Superação das seguidas lesões do Grêmio

O camisa 77 despertou o interesso do Grêmio, quando defendia o Hercílio Luz em 2023. Em um primeiro foi contratado por empréstimo e depois em definitivo. Próximo à decisão do Gauchão de 2024, ele sofreu uma torção no tornozelo direito, que causou uma contusão multiligamentar.

Na sequência, ao fim de junho do mesmo ano teve uma lesão muscular na coxa esquerda e em julho de 2025 voltou a ter problemas musculares na mesma região. Portanto a chance de começar o jogo pelo Grêmio representa uma vitória e a esperança de emplacar uma superação.

O Grêmio enfrenta o Botafogo em jogo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão, às 19h30, na Arena. Após o triunfo, de virada, no clássico, os gaúchos almejam a segunda vitória consecutiva. Atualmente, a equipe se encontra na 12ª colocação, com 28 pontos.

