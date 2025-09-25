São Paulo joga por vaga na semifinal e por alívio financeiro na Libertadores

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbis, diante da LDU, em busca não apenas de uma vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, mas também de um importante fôlego financeiro.

A classificação renderá ao clube US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 13 milhões) em premiação, valor considerado crucial para os cofres tricolores. A equipe encerrou 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e já havia projetado no orçamento de 2025 chegar até as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Como caiu precocemente nas oitavas do torneio nacional, a competição continental virou peça-chave para equilibrar a receita.

Até o momento, o São Paulo já acumulou aproximadamente R$ 41,1 milhões em premiações pela Libertadores, somando fase de grupos e quartas de final. Outros valores importantes vieram do Paulistão. São R$ 44 milhões garantidos pela participação e mais R$ 1,08 milhão pela terceira colocação, além da Copa do Brasil, onde arrecadou R$ 5,9 milhões.

Além da premiação em caso de avanço, o Tricolor ainda pode lucrar com a bilheteria. Afinal, nas oitavas de final, contra o Atlético Nacional, o clube arrecadou quase R$ 3,9 milhões apenas com a renda do Morumbis.

Missão complicada

O time de Hernán Crespo precisa reverter o resultado negativo do jogo de ida, quando perdeu por 2 a 0 em Quito. Para se classificar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença no tempo normal ou devolver o placar para decidir nos pênaltis.

A partida é vista como decisiva não só para a temporada esportiva, mas também para a saúde financeira do clube, que enxerga na Libertadores uma oportunidade de unir resultado esportivo e equilíbrio nas contas.

