Jornal espanhol volta a exaltar atuação de Vitor Roque: ”Vale ouro”

Vitor Roque foi o grande nome do Palmeiras contra o River Plate - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras confirmou sua força no continente ao vencer o River Plate por 3 a 1, nesta quarta-feira (24/9), no Allianz Parque. Assim, se garantiu mais uma vez nas semifinais da Libertadores. A atuação convincente da equipe de Abel Ferreira repercutiu fora do país e ganhou espaço no jornal espanhol As. O periódico destacou principalmente o desempenho do atacante Vitor Roque, autor do primeiro gol do Verdão na partida.

“O Palmeiras pagou € 25 milhões por Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. E poucos meses depois, o negócio começou a dar resultado. ‘Tigrinho’ marcou novamente, desta vez garantindo a vaga na semifinal da Copa Libertadores”, escreveu o cronista Juan Lopesino, ressaltando ainda os dois gols do argentino López, responsável por sacramentar a vitória alviverde.

Classificado, o Palmeiras aguarda agora o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU. O time equatoriano venceu a partida de ida em Quito por 2 a 0. Assim, o Tricolor precisará de uma grande atuação no Morumbis, nesta quinta-feira (25/9), para tentar a virada e manter o sonho da semifinal paulista.

As datas das semifinais já estão definidas pela Conmebol: os jogos de ida estão previstos para a semana de 22 de outubro, enquanto as partidas de volta ocorrerão na semana de 29 de outubro.

Com mais uma classificação em sua era, Abel Ferreira amplia o protagonismo do Palmeiras no cenário continental, mantendo o clube entre os principais candidatos ao título da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.