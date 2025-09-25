??ltimo reforço do Santos, Billal Brahimi chega com aval de dois treinadores

Brahimi foi aprovado por dois treinadores antes de acertar com o Santos - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O Santos confirmou a contratação do atacante argelino Billal Brahimi como último reforço para a temporada 2025. Aos 25 anos, o jogador chega ao clube com uma aprovação dupla: tanto o ex-técnico Cleber Xavier quanto o atual comandante Juan Pablo Vojvoda analisaram e aprovaram a contratação.

A indicação de Brahimi partiu de um empresário ao diretor de futebol Alexandre Mattos, e passou por uma avaliação detalhada do scout do Peixe. Cleber Xavier havia dado sinal verde, mas deixou o clube antes do acerto. Poucos dias depois, Vojvoda assumiu o comando do time e, ao receber o mesmo dossiê, também aprovou a chegada do francês naturalizado argelino.

Com passagens recentes pelo Nice, da França, Brahimi se destaca pela versatilidade ofensiva. Ele atua preferencialmente como ponta direita, mas pode jogar pela esquerda ou até mesmo como centroavante. Assim, oferece ao treinador mais opções táticas e alternativas no ataque.

O Santos, que tem restrições financeiras, encontrou no jogador um perfil adequado: uma aposta sem custo de transferência, mas com potencial de impacto imediato. Fontes ligadas à negociação revelam que Brahimi abriu mão de propostas mais vantajosas da Major League Soccer e da Arábia Saudita para atuar em um campeonato mais competitivo, como o brasileiro.

Na temporada passada, o atacante participou de 17 partidas, marcou um gol e contribuiu com duas assistências. A expectativa é que ele agregue velocidade, criatividade e dinamismo ao setor ofensivo do Peixe, especialmente em um momento em que o clube busca reforçar o elenco sem grandes investimentos.

