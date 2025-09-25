Período invicto do Vasco conta com “coincidência”; saiba

Ao vencer o Bahia por 3 a 1, na última quarta-feira (24/9), em São Januário, o Vasco chegou ao seu sexto jogo sem perder – segundo maior período invicto na temporada. E, dentro deste recorte, há uma “coincidência”. Afinal, todas as partidas contaram com gol de bola parada do Gigante da Colina.

A sequência, aliás, vai além, já que na última derrota (o sétimo jogo do recorte) também houve gol dessa maneira. Assim, dos 11 gols anotados dentre as seis partidas de invencibilidade do time de Fernando Diniz, foram seis gols – um por confronto – de bola bolada.

Relembre!

A sequência começou contra o Corinthians, em derrota por 3 a 2, em São Januário, no dia 24 de agosto. Na ocasião, Vegetti converteu pênalti cometido por mão do zagueiro corintiano, André Ramalho. Na partida seguinte, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, o gol de Jair saiu após cobrança de falta perigosa em cruzamento para a área. Tal prélio ficou no 1 a 1, apesar da superioridade vascaína.

Três dias depois, ao encarar o Sport, na Ilha do Retiro (PE), o Vasco saiu com uma vitória por 3 a 2. O terceiro gol, marcado por Vegetti, foi em cobrança de pênalti. A marcação, aliás, saiu após cobrança de escanteio efetuada por Philippe Coutinho. Lucas Freitas dominou, driblou o zagueiro e foi derrubado, com o pênalti sendo marcado por Raphael Claus (SP).

Após a Data Fifa, no dia 11 de setembro, o Vasco voltou a campo para decidir sua vida na Copa do Brasil contra o Botafogo. E, após cobrança de falta espetacular de Coutinho, o goleiro adversário (Neto) falhou, com Nuno Moreira aproveitando o rebote para fazer 1 a 0. Posteriormente, o Cruz-Maltino levaria o empate, mas avançaria à semifinal após disputa de pênaltis.

Coutinho marca de falta para o Vasco

Já contra o Ceará, no dia 14, a cobrança de falta de Coutinho parou no fundo das redes. Foi seu primeiro gol dessa maneira vestindo a Cruz de Malta. No entanto, o Vasco cedeu o empate, ficando no 2 a 2, em São Januário. Na semana seguinte, em igualdade por 1 a 1 contra o Flamengo, o Pequeno Príncipe foi responsável por cobrar escanteio perfeito na cabeça de Rayan, que subiu mais que todos para superar o goleiro Rossi.

Por fim, contra o Bahia, novo gol após escanteio. Desta vez, cobrado por Nuno Moreira e executado por Puma Rodríguez. O próprio uruguaio, aliás, já mandara uma bola na trave contra o Flamengo desta mesma maneira: em cabeçada após escanteio.

Relembre os jogos com gols de bola parada do Vasco

2 x 3 Corinthians – Gol de pênalti (Vegetti)

1 x 1 Botafogo – Gol após falta cobrada na área (Jair)

3 x 2 Sport – Gol de pênalti pós-escanteio (Vegetti)

1 x 1 Botafogo – Gol de rebote de falta (Nuno Moreira)

2 x 2 Ceará – Gol de falta direta (Coutinho)

1 x 1 Flamengo – Gol em cobrança de escanteio (Rayan)

3 x 1 Bahia – Gol em cobrança de escanteio (Puma)

