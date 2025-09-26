Grêmio progride em tratativas de renovação de contrato com Kannemann

O Grêmio deve avançar nas negociações para renovar o contrato do zagueiro Kannemann nos próximos dias. Um dos detalhes que as partes ainda discutem é qual será a extensão do novo vínculo. No caso, se vai ter duração de mais um ou dois anos, até dezembro de 2026 ou 2027.

O Tricolor gaúcho e o defensor discutem o tema, pois o atual contrato chegará ao fim em dezembro de 2025. O vice de futebol do clube gaúcho, Alexandre Rossato, abordou as tratativas em entrevista à “Rádio Gaúcha”.

“Estamos conversando com ele. O Kannemann é importante. No meu entendimento, ele não tem que sair do Grêmio, não pode sair. Ele é a cara do Grêmio. Temos o desejo (de renovar) e é comum. São alguns detalhes que a gente deve estar costurando no decorrer da semana”, indicou o dirigente.

Posteriormente, o vice de futebol confirmou que a extensão do novo vínculo é um aspecto, que ainda está sendo discutido.

“Não tem nada definido. Estamos conversando. O Kannemann tem 34 anos e acho que no ano de 2025, embora tivesse uma especulação de que ele não voltaria a jogar em função da lesão, ele comprovou dentro de campo que consegue entregar e muito ainda”, concluiu.

Grêmio se mobiliza por consistência no Brasileirão

O Imortal teve êxito em se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento. Afinal, com os últimos resultados, alcançou os 29 pontos e se encontra na 11ª colocação. Apear disso, o Grêmio ainda tem como prioridade emplacar uma sequência de resultados positivos para assegurar sua permanência.

Além disso, outro objetivo interno é se aproximar da zona de classificação da Libertadores. O seu compromisso seguinte será contra o Vitória, na Arena, às 11h, no próximo domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão.

