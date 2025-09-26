Confira todos os jogos da história entre Flamengo e Racing

Na Ãºltima vez que se enfrentaram o Fla venceu o Racing pela fase de grupos da Libertadores-2023 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Flamengo e Racing se enfrentam nas semifinais da Libertadores 2025. Será mais um capítulo de um confronto marcado por uma rivalidade intensa, que remete à década de 1950. Desde então, as duas equipes já se enfrentaram 17 vezes, e o histórico mostra grande equilíbrio: são 6 vitórias para o Flamengo, 6 empates e 5 vitórias para o Racing, com 27 gols marcados por cada lado.

Em confrontos pela Libertadores, houve quatro duelos bastante disputados. Destes, três terminaram empatados e apenas um teve vitória rubro-negra. Em 2020, por exemplo, os dois times empataram por 1 a 1 nos dois jogos das oitavas de final. Na ocasião, porém, o Racing venceu o Flamengo nos pênaltis, em pleno Maracanã, eliminando o então campeão do torneio. Já em 2023, os clubes voltaram a se cruzar, desta vez na fase de grupos. Naquele ano, houve empate na Argentina e, posteriormente, uma vitória do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã.

Agora, pela primeira vez, Flamengo e Racing se enfrentam em uma semifinal da competição continental. Com isso, a expectativa é de dois jogos emocionantes e equilibrados. Vale lembrar que, quem avançar deste confronto terá pela frente Palmeiras ou LDU na grande final. Confira abaixo todos os jogos entre Flamengo e Racing ao longo da história.

Confrontos entre Flamengo e Racing

24/1/1953 – Torneio Internacional – Maracanã – 1 a 1 (Gol de Índio)

27/12/1955 – Torneio Internacional – Maracanã – Flamengo 2 a 1 (Gols de Dida e Babá)

4/2/1958 – Amistoso – La Bombonera – Racing 4 a 1 (Gol de Dida)

7/2/1958 – Amistoso – La Bombonera – 3 a 3 (Gols de Dida, duas vezes, e Zagallo)

12/3/1958 – Amistoso – Independência-MG – Flamengo 2 a 0 (Gols de Luís Carlos e Joel)

18/1/1964 – Torneio Internacional – Estadio Nacional (CHI) – Flamengo 2 a 0 (Gols de Osvaldo e Airton)

7/3/1968 – Amistoso – Maracanã – Racing 2 a 1 (Gol de Cesar)

25/8/1968 – Torneio Teresa Herrera – Racing 2 a 0

1/9/1968 – Torneio do Marrocos – Estádio Marcel Cerdan (hoje Mohamed V, em Casablanca) – Flamengo 3 a 0 (Gols de Luís Carlos, Silva e Liminha)

12/3/1969 – Amistoso – Maracanã – Racing 3 a 2 (Gols de Liminha e Rodrigues Neto)

4/11/1992 – Supercopa dos Campeões da Libertadores – Pacaembu – 3 a 3 (Gols de Júnior, Rogério e Djalminha)

11/11/1992 – Supercopa dos Campeões da Libertadores – El Cilindro – Racing 1 a 0

15/11/2003 – Amistoso – Batistão-SE – Flamengo 2 a 1 (Gols de André Gomes e Edílson)

24/11/2020 – Libertadores – El Cilindro – 1 a 1 (Gol de Gabigol)

1/12/2020 – Libertadores – Maracanã – 1 a 1 (Gol de Willian Arão)

4/5/2023 – Libertadores – El Cilindro – 1 a 1 (Gol de Gabigol)

8/6/2023 – Libertadores – Maracanã – Flamengo 2 a 1 (Gols de Wesley e Victor Hugo)

Maior artilheiro: Dida – 4 gols.

