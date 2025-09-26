Muros do Morumbis são pichados após eliminação do São Paulo

A eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores provocou forte reação da torcida tricolor na noite desta quinta-feira (25). Minutos após a derrota por 1 a 0 para a LDU, os arredores do Morumbis foram pichados com mensagens de protesto.

Em um dos muros próximos ao estádio, a frase “time pipoqueiro” ganhou destaque. As críticas não se restringiram ao desempenho em campo. Afinal, o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte também foram alvos, com inscrições como “Fora, Casares” e “Fora, Belmonte”.

Ainda durante a partida, torcedores já haviam direcionado xingamentos à diretoria. Contudo, após o apito final, a irritação se voltou também contra os atletas. O atacante Luciano foi um dos mais cobrados e chegou a ouvir ofensas enquanto deixava o gramado. Em entrevista, ele admitiu a legitimidade da reação.

“Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos, eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar”, disse.

Assim, com o sonho continental interrompido, o São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (29/9), às 20h, novamente no Morumbis. O adversário será o Ceará, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.