Neymar concentra recuperação em equipe particular e tira autonomia do Santos

Uma semana após sofrer lesão no quadríceps, os bastidores da recuperação de Neymar começam a ser revelados. O atacante do Santos, que sofreu uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita, optou por priorizar o tratamento com profissionais de sua confiança. Trata-se do fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, ambos integrantes de seu estafe particular.

Dessa forma, são eles que determinam a rotina de treinos, a quantidade de sessões diárias e a duração de cada atividade de fisioterapia. Apesar de frequentar o CT Rei Pelé nos mesmos horários dos demais atletas, Neymar mantém sua recuperação sob total controle de sua equipe, mesmo quando está dentro das instalações do clube.

O Santos, por sua vez, conta com o experiente fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, que já tratou lesões anteriores do camisa 10 ao longo do ano. Contudo, neste caso, o Núcleo de Saúde do Alvinegro não participa ativamente da condução do tratamento. Neymar argumenta que possui em casa toda a estrutura necessária para realizar grande parte da recuperação, alternando entre sessões domésticas e idas ao CT.

Neymar pode não jogar mais em 2025

O prazo estimado de retorno varia entre quatro e 12 semanas. Num cenário positivo, o jogador poderia estar apto a treinar novamente na segunda metade de outubro. No entanto, se o tempo de recuperação se estender ao limite, a volta só ocorreria no fim de dezembro.

Com o Campeonato Brasileiro programado para terminar no primeiro fim de semana de dezembro, existe a possibilidade de Neymar não atuar mais pelo Santos nesta temporada, caso sua evolução siga o ritmo mais lento.

