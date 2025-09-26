Xabi Alonso exalta Vini Jr, mas não garante titularidade em clássico: “Gosto de vê-lo sorrir”

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo com o Levante pela La Liga - (crédito: Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Líder da La Liga, o Real Madrid terá pela frente o clássico com o Atlético de Madrid, às 11h15 (de Brasília), deste sábado (27), no Metropolitano. No entanto, o técnico Xabi Alonso não garantiu a titularidade de Vini Jr, que tem enfrentado um cenário diferente desde a saída de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Antes titular absoluto, o brasileiro agora tem ficado na reserva em determinadas partidas e disputado posição com o compatriota Rodrygo. Assim, o comandante espanhol falou sobre o histórico de ofensas de torcedores colchoneros ao jogador, que beiravam ao racismo nos últimos anos.

“Não devemos nos esquivar do que aconteceu. Temos que estar preparados para o que temos. Para as armas que temos”, disse.

“Clássicos são sempre especiais. Você já sente a atmosfera na região nos dias que antecedem. Amanhã, quando você sabe o que está em jogo, isso te motiva ainda mais. Esperamos uma atmosfera forte amanhã”, completou.

“O Vini é essencial para nós. Gostei do que ele fez outro dia; gosto de vê-lo sorrir. E para nós, a preparação será a mesma” afirmou.

Por fim, o atacante foi titular e estufou a rede diante do Levante. Este foi o terceiro tento do brasileiro na temporada 2025/26, mesmo não sendo titular em todas as partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.