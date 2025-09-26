Eliminação tira R$ 13 milhões do São Paulo e frustra expectativa de receita

A eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores não teve impacto apenas esportivo. Fora de campo, o clube deixou de arrecadar US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 13 milhões) em premiação, valor que seria garantido em caso de classificação à semifinal. O revés pesa ainda mais diante da delicada situação financeira do Tricolor, que fechou a última temporada com dívida de R$ 968,2 milhões.

Mesmo com a queda, o São Paulo acumulou cerca de R$ 41,1 milhões em prêmios ao longo da campanha na Libertadores, somando valores obtidos na fase de grupos e no avanço até as quartas.

A temporada, no entanto, não se resume ao torneio continental. O clube recebeu R$ 44 milhões da Federação Paulista de Futebol apenas pela participação no Paulistão, além de R$ 1,08 milhão pela terceira colocação no Estadual. Já na Copa do Brasil, a equipe arrecadou R$ 5,9 milhões por chegar às oitavas de final.

Outro ponto de perda é a bilheteria. No duelo de quartas de final, o São Paulo registrou sua maior renda do ano, com mais de R$ 8 milhões em ingressos. A diretoria trabalhava com a expectativa de valores ainda mais altos em caso de semifinal. Afinal, os preços dos bilhetes estariam sendo ajustados para um patamar superior.

Assim, a queda na Libertadores significou não apenas o fim do sonho esportivo, mas também a frustração de uma importante fonte de receita num ano em que o clube segue pressionado pelas finanças.

