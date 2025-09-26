Santos libera JP Chermont e Robinho Jr. para clássico no Paulista Sub-20

O Santos terá dois reforços vindos do time profissional para o duelo decisivo contra o Corinthians, nesta sexta-feira (26), às 15h, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. O lateral-direito JP Chermont e o atacante Robinho Jr. foram liberados para atuar no clássico.

O confronto de ida, disputado em São Paulo, terminou em empate sem gols. Assim, uma vitória simples garante ao vencedor a classificação para as quartas de final do torneio estadual.

Chermont, de 19 anos, soma 14 partidas oficiais pelo elenco principal nesta temporada, mas não atua desde 4 de maio, quando entrou nos minutos finais contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Ele chegou a estar relacionado para o clássico contra o São Paulo, já sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, mas não saiu do banco.

Já Robinho Jr. acumula quatro jogos oficiais pelo Peixe em 2025, todos na Série A. Sua última participação foi entrando nos minutos finais do empate diante do Atlético-MG. Assim como Chermont, também permaneceu no banco contra o São Paulo.

No comando da equipe sub-20 estará Vinícius Marques, que fará sua quarta partida à frente do time. Inicialmente contratado para trabalhar como auxiliar de Cleber Xavier, o profissional assumiu o cargo após a saída do treinador e, posteriormente, de Maurício Copertino, que também deixou o clube.

