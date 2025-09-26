Fluminense vive sequência negativa diante do Botafogo; veja retrospecto

O clássico entre Fluminense e Botafogo, que acontece neste domingo (28), no Maracanã pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. Depois da eliminação na Sul-Americana, o Tricolor chega para o confronto com uma sina diante do Glorioso. Afinal, o time alvinegro ostenta uma sequência de oito vitórias consecutivas sobre o rival, além de nove jogos sem derrota.

A última vitória da equipe tricolor sobre o Botafogo acontecenue em 26 de junho de 2022, quando venceu por 1 a 0, no Nilton Santos. A estatística piora se for colocar os jogos no Maracanã. O Flu, afinal, não vence o rival desde 17 de abril de 2021, por 1 a 0, no Campeonato Carioca.

Nos últimos encontros, o Glorioso não apenas acumulou triunfos, mas também mostrou força ofensiva. Em todos os nove últimos clássicos, a equipe alvinegra foi a primeira a marcar. Aliado a isso, o Fluminense apresentou forte fragilidade defensiva. O tricolor sofreu gols em nove jogos consecutivos contra o Botafogo, o que ajuda a explicar o domínio alvinegro nesse período.

Ao longo da história, porém, os números são favoráveis ao Fluminense. Em 342 clássicos, de acordo com números do site de estatísticas “OGol”, o Tricolor leva vantagem, com 123 vitórias, contra 116 do Alvinegro. Além disso, ainda são 103 empates.

Por fim, o Botafogo chega com moral elevada para manter a freguesia. Já o Tricolor – sob a influência da saída do técnico Renato Gaúcho – tenta quebrar o incômodo jejum de mais de três anos sem vitória no clássico. Aliás, o técnico Luis Zubeldía tem a chance de comandar o Tricolor das Laranjeiras no clássico.

