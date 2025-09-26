São Paulo só deve conseguir contar com Oscar após a Data-Fifa

Oscar só deve voltar ao São Paulo após a Data-Fifa - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O técnico Hernán Crespo demonstrou pessimismo em relação ao retorno de Oscar aos jogos do São Paulo. Recuperado de fraturas em três vértebras lombares, o camisa 8 tem realizado treinamentos individuais, mas ainda sente dores, segundo o treinador.

Apesar de, desde a última sexta-feira, treinar sem restrições junto ao elenco, segundo comunicados oficiais do clube, Oscar não participou de nenhum treino coletivo, que simula situações reais de jogo. Por isso, ele não esteve disponível na derrota por 1 a 0 contra a LDU, na partida de volta das quartas de final da Libertadores, no Morumbis.

Crespo afirmou não ter previsão exata para o retorno do meio-campista, sugerindo que a volta aos jogos pode ocorrer apenas após a próxima Data Fifa, entre 6 e 14 de outubro.

“O Oscar não treinou (nos coletivos). Não sei quem comunica vocês. Desde quando teve essa lesão, não tem possibilidade de jogar. Vamos ver. Eu espero talvez um milagre para jogar antes da Data Fifa. Se não, depois. Não treinou quase nunca enquanto estamos aqui. Ele caminha? Sim. Sente dor? Sente dor”, disse Crespo.

O técnico também elogiou o esforço de Oscar na recuperação, junto a outros atletas lesionados, como Luiz Gustavo e Lucas Moura.

“Tenho que agradecer pelo esforço que estão fazendo para voltar”, acrescentou.

A lesão de Oscar que afasta o meia no São Paulo

Oscar se lesionou em 19 de julho, durante vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbis, quando caiu no início do clássico e fraturou as vértebras. Desde então, o jogador passou por todas as etapas de recuperação, mas ainda não integrou todos os treinos com o elenco.

Até a Data Fifa, o São Paulo tem três partidas pelo Campeonato Brasileiro: contra Ceará, Fortaleza e Palmeiras, momentos em que Oscar provavelmente ainda não estará disponível.

