Fluminense provoca o Botafogo após vitória: “Respeita teu pai”

O Fluminense provocou o Botafogo depois da vitória por 2 a 0 no Clássico Vovô, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado, afinal, deu fim uma sequência de nove jogos sem triunfo do Tricolor. No período, o Flu somou um empate e oito derrotas seguidas.

Os clubes têm um histórico de provocações entre si nas redes. Depois de vencer o Glorioso em 2022, o perfil do Flu fez postagens em inglês, em referência ao americano John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro. De lá para cá, o Botafogo provocava quando vencia as partidas.

Neste domingo, o Fluminense escreveu “Papai ama”. A imagem leva o escudo do Fluminense em destaque, enquanto o do Botafogo fica atrás e com tamanho bem menor. O clube, aliás, destacou o retrospecto no clássico. Segundo os números do Flu, são 144 vitórias contra 133 derrotas.

O perfil do Fluminense também escreveu: “A gente já sabia que o Botafogo-RJ era assim”. A imagem conta com uma pessoa alta e o escudo do Flu olhando para uma pessoa baixa com o emblema do Botafogo.

Veja as provocações do Fluminense:

