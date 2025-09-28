Abel Ferreira culpa gramado da Fonte Nova por derrota e lesões no Palmeiras

A derrota do Palmeiras para o Bahia por 1 a 0, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o técnico Abel Ferreira indignado com as condições do gramado da Arena Fonte Nova. O treinador responsabilizou diretamente o estado do campo tanto pelo resultado quanto pelas lesões de Lucas Evangelista e Piquerez, substituídos ainda no primeiro tempo.

“É difícil, você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar num campo com um gramado… Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente. Vocês, se forem lá fora, conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto”, disparou Abel.

O treinador ainda avaliou o desempenho da equipe no confronto. Para ele, o duelo foi marcado por disputas físicas e pouca possibilidade de criar jogadas trabalhadas.

“Podemos agora arranjar todas as desculpas, dizer que foi do cansaço, que o treinador substituiu mal… Lamento as lesões, lamento a forma como nós queremos jogar futebol num gramado destes. Não dá para criar. E a equipe que foi mais feliz, na minha opinião, numa ação individual, numa transição, acabou vencendo”, completou.

Abel Ferreira explica opção por Aníbal Moreno

Com a saída de Lucas Evangelista, Abel decidiu colocar Aníbal Moreno, um jogador de características mais defensivas, o que acabou afastando o Palmeiras do setor ofensivo. O técnico explicou sua escolha e disse que o gramado influenciou no planejamento.

“Foi muito simples porque achei que o jogo estava pouco propício à criatividade. Foi um jogo muito de duelos, muito duro. O Aníbal é uma posição que sabe fazer. A outra opção que tínhamos era puxar o Andreas para dentro, mas não é aí que ele treinou. O Aníbal treina ali. Foi a decisão que eu decidi tomar. Era muito mais um jogo de transição do que de criação”, argumentou.

Apesar da justificativa, Abel admitiu que poderia ter optado por alternativas mais ofensivas, mas reforçou que considerou Aníbal o mais adequado naquele momento.

“É legítimo pensar que podia ter jogado nessa posição o Veiga, ou o Andreas, mas eu preferi o Aníbal porque é um jogador com raio de ação parecido com o Lucas. Portanto, foi uma decisão consciente dentro das opções que tínhamos”, finalizou.

Situação no Brasileirão

Com o tropeço, o Palmeiras segue com 49 pontos, em terceiro lugar, e perdeu a chance de assumir a liderança provisória. O Flamengo ainda entra em campo nesta rodada e pode abrir vantagem na ponta.

O próximo compromisso do Verdão será na quarta-feira, às 19h, contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

