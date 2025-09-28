Lautaro Díaz brilha com gol e assistência, mas Santos só empata com o Bragantino

O atacante Lautaro Díaz desencantou pelo Santos, brilhou com gol e assistência, mas não impediu o empate do Peixe em 2 a 2 com o Bragantino, neste domingo (28), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida, que valeu pela 25ª rodada do Brasileirão, teve ainda gols de Barreal para o Alvinegro, e Lucas Barbosa e Pedro Henrique para o Massa Bruta.
Com o resultado, o Santos não se distanciou da zona de rebaixamento do Brasileirão nem o Bragantino ficou mais perto do G6. Assim, o Peixe está em 16º, com 27 pontos, cinco à frente do Juventude. Já o Braga encontra-se em nono, com 32.
O Santos volta a campo agora já nesta quarta-feira (1), quando recebe o Grêmio às 21h30 na Vila Belmiro. Já o Brgantino se prepara para visitar o Mirassol, no mesmo dia, mas às 19h.
O Santos dominou o primeiro tempo. Inclusive, teve mais posse de bola e finalizações perigosas. Lautaro Díaz teve boa chance aos 9, mas chutou perto da trave. Na sequência, o Bragantino Jhon Jhon cobrou escanteio, e Pedro Henrique quase marcou. Ainda neste lance, o time da casa reclamou de um pênalti de Luan Peres no defensor bragantino. Nada feito.
O Peixe voltou a mandar no jogo e quase ampliou com Barreal, em finalização onde Cleiton quase frangou. O goleiro, aliás, completou 300 jogos pelo Bragantino e jogou com uma camisa com este número. Ele, inclusive, é o atleta com mais partidas na história do Massa Bruta, onde está desde 2020.
No entanto, foi o Bragantino quem abriu o placar. Assim, Sasha acionou Lucas Barbosa, que tocou com categoria por cobertura. Cinco minutos depois de dar assistência, Sasha deixou o gramado, lesionado.
Santos volta avassalador, vira, mas cede o empate
O Santos voltou do intervalo com o mesmo domínio do primeiro tempo. Assim, empatou logo aos 10, quando Guilherme arrancou pela esquerda, encontrou Souza, e o jovem lateral de 19 anos cruzou na medida para Lautaro Díaz só empurrar para o fundo das redes. Foi, portanto, o primeiro gol dele pelo Peixe.
O argentino, aliás, apareceu novamente aos 14. Dessa vez, ele apareceu como um camisa 10 serviu Barreal da entrada da área. O compatriota encobriu Cleiton e fez 2 a 1.
Quando o Santos caminhava para a vitória, o zagueiro Pedro Henrique surpreendeu, ficou sozinho na área em cobrança de escanteio, e empatou para o Bragantino: 2 a 2. O Santos até tentou desempatar, mas perdeu boas chances com Brahimi e Zé Rafael.
RED BULL BRAGANTINO X SANTOS
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data: 28/9/2025 (domingo)
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Público/Renda:
Gols: Lucas Barbosa, aos 30’1ºT (1-0); Lautaro Díaz, aos 10’2ºT (1-1), Barreal, aos 14’2ºT (1-2) e Pedro Henrique, aos 33’2ºT (2-2)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gusmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho, 11’2ºT), Eric Ramires (Matheus Fernandes, 11’2ºT) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 36’1ºT) Laquintana (Fernando, 22’2ºT) e Lucas Barbosa (Vinicinho, 22’2ºT) Técnico: Fernando Seabra
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza (Igor Vinicius, 37’2ºT); João Schmidt, Zé Rafael e Barreal (Caballero, 30’2ºT); Rollheiser (Brahimi, 25’2ºT) Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares, 30’2ºT) Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartão Amarelo: Fabinho; Jhon Jhon e Eduardo Sasha (BRA); Mayke e Souza (SAN)
