Barreal retoma protagonismo no Santos e se aproxima de permanência

Foi preciso apenas dois jogos para que Álvaro Barreal reconquistasse o protagonismo no Santos após o início da gestão de Juan Pablo Vojvoda. O argentino brilhou com boas atuações e marcou um gol no empate por 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino, na 25° rodada do Campeonato Brasileiro, se aproximando da meta necessária para que o clube exerça a opção de compra ao final do ano.

Com a titularidade de Barreal, a presença argentina no Santos se fortalece: o lateral-esquerdo Escobar e o zagueiro Adonís Frías seguem sendo peças-chave do time de Vojvoda, enquanto os atacantes Benjamín Rollheiser e Lautaro Díaz completam a lista de compatriotas em campo.

O contrato de Barreal prevê que ele atue em pelo menos 65% dos jogos por 30 minutos ou mais. Nas duas últimas partidas, o atacante esteve em campo por 66 e 75 minutos, descontados os acréscimos. Ao todo, em 2025, Barreal soma 23 partidas pelo Peixe.

O valor da compra do jogador junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, está fixado em 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões). Na temporada anterior, Barreal atuou pelo Cruzeiro, mas o clube mineiro não exerceu a opção de compra. No Santos, ele chegou como aposta para se firmar no futebol brasileiro.

Sua versatilidade é um trunfo: Barreal pode atuar aberto pelos lados do ataque ou mais recuado pelo meio, aumentando suas chances de espaço no time titular.

No entanto, o argentino enfrentou desafios físicos no passado. Problemas no tornozelo e uma hérnia inguinal ao final de 2024 atrasaram seu início pelo clube paulista, mesmo tendo sido anunciado no início de fevereiro, estreando apenas no fim daquele mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.