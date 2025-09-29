Atlético x Juventude: onde assistir, prováveis escalações, arbitragem

O Atlético Mineiro enfrenta o Juventude nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chega embalado de uma vitória na competição e busca a segunda seguida para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juve está no Z-4 e precisa de uma vitória para tentar sair nas próximas rodadas.

Onde assistir

A transmissão da partida entre Atlético Mineiro e Juventude será no SporTV e Premiere.

Como chega o Atlético

Após vencer dois jogos seguidos na Arena MRV, um pela Sul-Americana e outro pelo Brasileiro, o Atlético busca a terceira vitória seguida – a segunda na competição – para espantar de vez a má fase e também se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com quatro dos seus principais jogadores: Everson, Hulk, Junior Alonso e Guilherme Arana estão suspensos. Além disso, o treinador já não conta com os titulares Cuello e Alexsander, fora por lesão. Júnior Santos também pode ficar de fora, uma vez que se lesionou na última partida.

Como chega o Juventude

Por outro lado, o Juventude busca voltar a vencer na competição. São cinco jogos sem vitórias, o que deixou a equipe na zona de rebaixamento. Dessa forma, pontuar é importante para tentar deixar o Z-4 nas próximas rodadas. Para a partida, Thiago Carpini vai contar com o retorno do volante e capitão Jadson, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última partida. No entanto, pelo mesmo motivo, Caíque e Gabriel Taliari vão desfalcar a equipe.

ATLÉTICO X JUVENTUDE

26° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 30/9/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (BH)

ATLÉTICO MINEIRO: MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel. Técnico: Jorge Sampaoli

JUVENTUDE: Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Jadson, Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Leila Naiara (DF) e Sidmar dos Santos (PR)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.