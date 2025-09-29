Flamengo pode ter Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro; entenda

O Flamengo pode ganhar um feito notável fora das quatro linhas. Um projeto de lei foi protocolado nesta segunda-feira (29) pelo deputado federal Dimas Gadelha (PT-RJ) com o objetivo de instituir o Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro, a ser celebrado anualmente em 13 de dezembro. A informação foi inicialmente pelo Tempo Real RJ.

A escolha da data, 13 de dezembro, é uma homenagem à memorável vitória do Flamengo no Mundial Interclubes de 1981. Naquela época, a equipe, que contava com Zico, Leandro e Júnior, venceu o Liverpool-ING na decisão da competição. A proposta, assim, enfatiza o profundo impacto cultural desse título.

De acordo com o texto, o Poder Público poderá promover e apoiar, nos limites orçamentários e de acordo com as políticas culturais existentes, eventos culturais, esportivos e educativos alusivos à data. O propósito, assim, é manter viva a memória coletiva do título mundial de 1981 e o seu grande valor simbólico para os torcedores rubro-negros e para a cultura popular do país.

O projeto, portanto, agora segue para exame das comissões da Câmara dos Deputados. Caso passe por aprovação, terá a votação para inclusão definitiva no calendário oficial brasileiro.