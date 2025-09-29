Perto do Z4, Internacional inicia semana de preparação com dois jogos cruciais

O Internacional se vê em situação incômoda pela proximidade com a zona de rebaixamento. Por isso, a nova comissão técnica já identificou suas prioridades na preparação de apenas dois dias do Colorado. O treinador Ramón Díaz e seu auxiliar e filho, Emiliano Díaz, focarão em corrigir as falhas, principalmente as da segunda etapa no empate com o Juventude. O passo seguinte será traçar o planejamento para o duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (1º/10).

A sequência negativa de desempenhos e resultados do Inter interferiram para a sua queda na tabela e a aproximação do Z4. Antes da última partida, a equipe era a 14ª colocada e perdeu uma posição após o clássico. Além disso, encerrou a rodada com uma vantagem de seis pontos, que anteriormente era de um ponto a menos.

Devido a este contexto, o embate contra o Timão se torna essencial para as pretensões de recuperação do Internacional. Até porque a distância para o G8 e a zona de classificação da Libertadores são de seis pontos e 12, respectivamente. Assim, uma das situações que a equipe técnica trabalhará na preparação durante esta segunda (29) e terça-feira (30) será a adaptação ao novo esquema tático: o 4-4-2.

Ou seja, um meio-de-campo postado em um losango, sendo uma peça com características mais defensivas para dar segurança. Além de dois jogadores com capacidade em fazer a ligação entre a defesa e o ataque, assim com Alan Patrick com a responsabilidade da criação. No setor ofensivo, a ideia é utilizar duas peças.

Mobilização por ajustes no Internacional

Outra missão será reproduzir o rendimento que o Colorado apresentou na primeira etapa do clássico com o Juventude, no Alfedo Jaconi, e gradativamente ampliá-lo, até mesmo no aspecto físico. Nos 45 minutos iniciais, o Inter foi dominante sobre o Jaconero e sofreu poucos sustos. Por outro lado, na etapa complementar, o time não conseguiu manter a consistência. Desta forma, passou a sofrer pressão e ficou preso no campo defensivo.

A fragilidade defensiva é outro contexto que também está entre um dos pontos que precisa de ajuste na avaliação da comissão técnica. Isso porque o Internacional sofreu diante do Juventude o seu 14º gol consecutivo. Com isso, detém a terceira pior defesa do Brasileirão.

Internamente, o entendimento é que a partida contra o Corinthians é a oportunidade ideal para iniciar uma reação. Afinal, o Colorado também precisa melhorar o aproveitamento de pontos em seus domínios. Inclusive, tanto o duelo contra o Timão e o seguinte contra o Botafogo serão no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook