Botafogo se reapresenta após derrota em clássico e foca na recuperação

O Botafogo não teve tempo para se lamentar da derrota para o Fluminense por 2 a 0, no último domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro se apresentou nesta segunda-feira (29), no CT Loinier, e foca na partida contra o Bahia, nesta quarta, às 21h30, no Nilton Santos, também pela competição nacional.

Com o revés, o Botafogo perdeu a invencibilidade de novo jogos sem derrota diante do Fluminense. Eram, aliás, três anos sem perder para o Tricolor. No atual momento, o Alvinegro ainda não demonstrou grande futebol com Davide Ancelotti. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias e duas derrotas.

Para a partida contra o Bahia, o Botafogo terá um desfalque certo, porém terá o reforço da dupla de zaga titular. O time, assim, procura rápida reação e reencontro com o triunfo. Por outro lado, o Tricolor de Aço vem animado por conta da vitória sobre o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.

A equipe alvinegro ocupa a quinta posição, com 40 pontos, se distanciou na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Flamengo, líder da competição, está com 54 pontos. O vice-líder está com 50 pontos até o momento.

Em seu primeiro trabalho como treinador na carreira, Davide Ancelotti tem até aqui nove vitórias, seis empates e cinco derrotas em 20 jogos. Além disso, o time foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil.

