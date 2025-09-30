Lucas Evangelista passará por cirurgia e não joga mais pelo Palmeiras em 2025

O Palmeiras recebeu uma terrível notícia no início da semana. Afinal, o meio-campista Lucas Evangelista sofreu uma ruptura do tendão posterior da coxa direita e não entrará mais em campo nesta temporada. O atleta se lesionou ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia, no último domingo (29/9), quando sequer conseguiu permanecer em pé para deixar o gramado.

Exames complementares realizados pelo departamento médico do clube confirmaram a gravidade da contusão, que exigirá intervenção cirúrgica. O prazo estimado de recuperação é de, no mínimo, três meses, o que inviabiliza qualquer retorno em 2025.

A lesão interrompe o melhor momento de Lucas Evangelista desde sua chegada ao Verdão. O camisa 25 havia conquistado a titularidade após a saída de Richard Ríos e permitiu a Abel Ferreira reposicionar Andreas Pereira em uma função mais ofensiva, setor que vinha sendo um dos pontos fortes do time nas últimas semanas.

Sem o meia, o treinador português precisará reorganizar o sistema de meio-campo para a reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Quem assume a vaga de Lucas Evangelista no Palmeiras

Se Abel optar por deslocá-lo, dois nomes aparecem para manter a estrutura ofensiva atual. Raphael Veiga, que retorna gradualmente após dores no púbis, e Mauricio, que teve destaque em momentos do ano mas perdeu espaço depois de tratar dores lombares em setembro. Nos últimos cinco jogos, o meia só começou como titular contra o Fortaleza, em partida de time alternativo, e ficou no banco nas demais.

Outra possibilidade é usar atacantes como Facundo Torres ou Sosa para recompor a frente caso Andreas seja recuado. Porém, a alteração mudaria o perfil do time, reduzindo a força pelo meio, característica marcante do Palmeiras nas últimas semanas.

Caso prefira manter Andreas na faixa ofensiva, a escolha natural para a vaga de Evangelista é Allan, que já exerceu essa função em alguns momentos da temporada, embora também já tenha atuado aberto pelo lado.

Contra o Bahia, a comissão técnica optou por escalar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno juntos. Contudo, a dupla mostrou menor capacidade de construção, o que limita o estilo de jogo alviverde.

Com pouco tempo para definir a melhor solução, Abel Ferreira tem até quarta-feira, às 19h, para ajustar o meio-campo. O Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

