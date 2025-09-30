Santos x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 20h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de três empates e uma vitória na competição, mas ainda é o 16° colocado e está próximo da zona de rebaixamento. Já o Tricolor Gaúcho quer estabelecer uma nova sequência positiva na temporada. Vindo de triunfo contra o Vitória, em Porto Alegre, a equipe de Mano Menezes está na 10° posição e quer seguir subindo na tabela.

Onde assistir

A partida entre Santos e Grêmio terá transmissão do Premiere

Como chega o Santos

O Santos chega para o confronto vindo de um empate amargo diante do Bragantino. Fora de casa, o Peixe saiu atrás no placar e conseguiu a virada em pouco tempo, mas sofreu o empate e deixou a vitória escapar. No entanto, o time da Vila Belmiro vive uma invencibilidade com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Desde que o treinador argentino assumiu o comando, o time paulista soma três empates e uma vitória em quatro jogos. Porém segue na luta contra o rebaixamento: é o 16º colocado com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Para a partida contra o Grêmio, o Santos conta com o retorno do lateral-esquerdo Escobar, suspenso na partida contra o Bragantino, para o duelo contra o Grêmio. Além disso, o zagueiro Adonis Frías, desfalque no último jogo por um desconforto muscular, é dúvida. Contudo, a equipe de Vojvoda ainda não terá Neymar, Victor Hugo e Gabriel Bontempo, que se recuperam de diferentes lesões na coxa, além de Willian Arão.

Como chega o Grêmio

O Grêmio demonstrou uma capacidade de reagir no Campeonato Brasileiro e já está há três rodadas sem perdes, com duas vitórias e um empate. Com isso, passa a almejar sonhos mais ambiciosos como entrar na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Com relação aos jogadores disponíveis, Tiago Volpi deve permanecer como desfalque. Uma lesão muscular sofrida após uma pancada no duelo contra o Flamengo voltou a atrapalhá-lo. Tanto que ele foi baixa no último jogo contra o Vitória. Por isso, seu substituto deve ser Gabriel Grando. O meio-campista Willian também será ausência por uma fratura em um dos dedos do pé direito. Aliás, o departamento médico está cheio. A lista de ausências do time de Mano Menezes se estende com Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinicius, Cuéllar, João Pedro, Monsalve e Villasanti. Marcos Rocha deve ser preservado, e João Lucas é opção na lateral direita.

SANTOS X GRÊMIO

26°rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 01/10/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

