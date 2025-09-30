Provocação? Antes de partida contra o Flamengo, Gabigol faz publicação enaltecendo Cruzeiro

Gabigol, atacante do Cruzeiro, vai reencontrar o Flamengo pela segunda vez nesta temporada. Após cumprir suspensão automática na última rodada, o jogador vai estar à disposição de Leonardo Jardim para o confronto direto pela liderança entre as equipes, na quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.
Dias antes da partida, portanto, Gabigol usou suas redes sociais para fazer uma publicação enaltecendo a Raposa. Com um coração azul, o atacante publicou uma foto segurando uma bandeira escrito “Maior de Minas”.
Essa será a segunda vez que Gabigol vai atuar contra o Flamengo. Na prima partida, aliás, ele foi o autor do gol da vitória contra os Rubro-Negros no Mineirão. Ele saiu do banco e marcou o segundo gol no triunfo por 2 a 1.
O jogo desta quinta-feira, portanto, será o reencontro do jogador com a torcida do Flamengo. Além disso, a partida é uma briga direta pela liderança. O Rubro-Negro está na ponta, com 54, enquanto o Cruzeiro vem atrás, com 50. Dessa forma, uma vitória da Raposa diminui a vantagem do clube carioca.
Gabigol no Atlético?
Nos últimos dias, o colunista do Jornal O Dia, Fabrício Lopes, afirmou que Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, quer a contratação de Gabriel Barbosa para 2026. Além de Gabigol, Sampaoli estaria interessado na repatriação de Allan, do Flamengo (que já atuou no time alvinegro). No entanto, a assessoria do técnico afirmou que “não procedem essas notícias circulando de que o Sampaoli pediu as contrações de Gabigol e Allan. Foco total na temporada 2025. Nenhum planejamento para o ano que vem será analisado até o fim da temporada”.
