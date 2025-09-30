Provocação? Antes de partida contra o Flamengo, Gabigol faz publicação enaltecendo Cruzeiro

Gabigol, atacante do Cruzeiro, vai reencontrar o Flamengo pela segunda vez nesta temporada. Após cumprir suspensão automática na última rodada, o jogador vai estar à disposição de Leonardo Jardim para o confronto direto pela liderança entre as equipes, na quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Dias antes da partida, portanto, Gabigol usou suas redes sociais para fazer uma publicação enaltecendo a Raposa. Com um coração azul, o atacante publicou uma foto segurando uma bandeira escrito “Maior de Minas”.

???? pic.twitter.com/tCL1IZJR3j — Gabriel Barbosa (@gabigol) September 29, 2025

Essa será a segunda vez que Gabigol vai atuar contra o Flamengo. Na prima partida, aliás, ele foi o autor do gol da vitória contra os Rubro-Negros no Mineirão. Ele saiu do banco e marcou o segundo gol no triunfo por 2 a 1.