Sport x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense de Luis Zubeldía volta a campo nesta quarta-feira (1º), contra o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, após quebrar tabu no clássico contra o Botafogo. Oitavo colocado, com 34 pontos, o Tricolor busca se aproximar do G6, enquanto o Leão, lanterna, busca a terceira vitória na competição. Até o momento, o rubro-negro do Recife tem apenas 14 pontos em 23 jogos até aqui.

Onde assistir

Sport e Fluminense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Sport

O Sport vem de derrota para o Fortaleza por 1 a 0 no Castelão. O Leão procura sair da situação delicada na competição. No entanto, o time terá um desfalque de peso. Afinal, o atacante Derik recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O técnico Daniel Paulista ainda tem duas dúvidas e um retorno garantido para a partida.

Em contrapartida ao desfalque, o Leão terá a volta de Zé Lucas. O volante cumpriu suspensão na rodada passada. Ele retorna normalmente na vaga de Lucas Kal. Além disso, o zagueiro Rafael Thyere sofreu um trauma na região lombar e volante Pedro Augusto sofreu um trauma no joelho esquerdo. Ambos são dúvidas para o duelo.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Fluminense está em mudança de ares e procura manter o ambiente estável. Na última rodada, o Tricolor bateu o Botafogo no Maracanã por 2 a 0, na estreia do técnico Luis Zubeldía. O time mira se aproximar do G6, já que a semifinal da Copa do Brasil será somente em dezembro. Neste tempo, a equipe se concentra no Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra o Sport, o técnico Luis Zubeldía não terá à disposição o zagueiro Thiago Silva, que foi preservado por conta de dores na coxa direita. Assim, Ignácio deve assumir a vaga do Monstro. Além dele, Ganso ainda se recupera de lesão grau 2 na panturrilha esquerda e Nonato segue com tendinite. Lezcano, Lavega, Santi Moreno, Riquelme, Manoel e Júlio Fidelis não viajaram por opção técnica.

SPORT x FLUMINENSE

26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 1/10/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas e Rivera; Matheusinho, Léo Pereira e Lucas Lima; Ignacio Ramirez. Técnico: Daniel Paulista.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignacio (Igor Rabello), Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Germán Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

