Vitor Roque celebra bom momento no Palmeiras e comenta sobre identificação com as crianças

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Palmeiras segue em preparação para encarar o Vasco, na próxima quarta-feira (01), no Allianz Parque. Nesta terça (30), Abel Ferreira comandou um treinamento com dinâmicas táticas coletivas, ensaiou bolas paradas, além da disputa de uma atividade recreativa. Piquerez, que deixou o gramado lesionado na derrota contra o Bahia, participou normalmente da atividade.

Para voltar a vencer na competição, o Verdão conta com a estrela do atacante Vitor Roque. O jogador vive uma grande fase com a camisa alviverde, com nove gols marcados desde o Mundial de Clubes, além de quatro assistências no período. O Tigrinho já caiu nas graças da torcida, principalmente dos mais novos, com quem tem uma relação mais especial.

“Fico muito feliz com o carinho da torcida, principalmente das crianças. Às vezes, eu não acredito, é muito gratificante, é um orgulho. Eu até mudei a minha foto de perfil, coloquei eu no último jogo com três criancinhas fazendo o tigrinho. Estou muito feliz, espero que eu possa fazer muito mais gols e deixar a marca registrada cada vez mais”, destacou.

De olho na recuperação no Brasileirão, Roque pregou respeito para o Vasco. O atacante recordou o bom momento que o time cruzmaltino vive na temporada e conta com o apoio do torcedor para conquistar uma vitória dentro de casa.

“Sabemos que será um jogo muito difícil contra o Vasco, é um time que vem em uma crescente muito boa também com o Diniz. Trabalhamos com muita humildade esse pouco tempo que tivemos e vamos contar com o apoio da nossa torcida também, que vai ser muito importante”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.