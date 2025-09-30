Torcida do Botafogo protesta contra John Textor: “Palhaço”

Irritados com o mau momento do Botafogo na temporada, torcedores do Glorioso realizaram protesto pacífico na noite desta terça-feira (30/9) do lado de fora do estádio Nilton Santos. O alvo principal do grupo foi o dono da SAF do clube, John Textor.

Em vídeo publicado pelo jornalista Igor Melo, da “Rádio Craque Neto”, os torcedores mostram faixas de protesto contra o mandatário estadunidense. Uma delas, em inglês, dizia: “Clown and swindler” – “palhaço e vigarista”, em tradução literal. Uma segunda faixa continha os dizeres: “planejamento de merda”.

Ainda de acordo com o jornalista, representantes da Fúria Jovem do Botafogo – principal organizada do clube – buscaram conversar com lideranças do elenco, além de representantes da diretoria.

A irritação se dá pelo planejamento realizado no ano de 2025. Afinal, o Glorioso perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana com técnicos interinos, enquanto ainda buscava um treinador efetivo. Além disso, o time terminou a Taça Guanabara na nona colocação, ficando fora até mesmo da Taça Rio.

Atual campeão da Libertadores, o Mais Tradicional caiu nas oitavas de final da atual edição para a LDU (EQU), falhando em renovar seu título. Na Copa do Brasil, decepcionou a torcida ao cair em pleno Nilton Santos para o rival Vasco, nas quartas de final.

No Brasileirão, a equipe surge na quinta posição, com 40 pontos. No entanto, já são 14 a menos que o líder Flamengo, com o sonho do bicampeonato consecutivo ficando cada vez mais longe.

