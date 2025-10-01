Lenda do Liverpool tem falência decretada por dívida de R$ 10,5 milhões

John Barnes, ex-jogador da seleção inglesa e lenda no Liverpool, decretou falência na sua empresa por conta de uma dívida fiscal de R$ 10,5 milhões. Sem pagar impostos e multas, os valores geraram um acúmulo de débitos.

A empresa John Barnes Media Limited, portanto, tinha uma dívida no valor de R$5,44 milhões ao fisco em impostos não pagos. Além disso, acumulou com dívidas com credores sem garantia de R$ 3,23 milhões, um empréstimo de R$1,58 milhão e custos dos liquidadores de R$396 mil, segundo a imprensa inglesa, de acordo com o relatório mais recente do órgão fiscal da Inglaterra.

Assim, em entrevista ao podcast “All Things Business”, o ex-jogador contou como as suas finanças saíram do controle.

“Eu ganhava muito dinheiro, fui o primeiro jogador a ganhar R$70.000 por semana e aproveitei isso por alguns anos. Como muitos atletas de elite, acabei me prejudicando porque confiei em pessoas, fui enganado algumas vezes e acabei perdendo entre R$7 milhões e R$10,5 milhões ao longo de quatro anos. Em 2017, comecei a conversar com o governo sobre o que poderia fazer para pagar o que devia”, detalhou.

Vale ressaltar, portanto, que Barnes enfrenta várias petições de falência há 15 anos. A primeira foi em 2010. Já em 2023, foi por conta de uma dívida pessoal de R$1,67 milhão. No entanto, essa ele quitou no último momento.

Barnes no futebol

Barnes iniciou a sua carreira no futebol em 1981 no Watford, onde atuou por alguns anos até se transferir para o Liverpool. Lá, se tornou uma lenda venceu dois títulos da Premier League e duas FA Cups.

Além disso, o ex-jogador também teve passagens pelo Newcastle e Charlton Athletic. Ele defendeu a Seleção da Inglaterra nas Copas do Mundo de 1986 e 1990.

Após se aposentar dos gramados em 1999, comandou o Celtic e a Seleção da Inglaterra. Atualmente, segue ligado ao futebol, mas como comentarista.

