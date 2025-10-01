PSG vira sobre o Barcelona e mantém 100% na Champions

Na partida mais aguardada desta 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, o PSG venceu o Barcelona por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, 1º de outubro, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Ferrán Torres abriu o placar para os donos da casa, enquanto Mayulu empatou para os franceses ainda no primeiro tempo. Porém, Gonçalo Ramos saiu do banco de reservas na segunda etapa para balançar a rede aos 44 minutos e confirmar a vitória para o clube de Paris.
LEIA MAIS: Bellingham perde espaço no Real Madrid
Dessa maneira, o PSG segue com 100% de aproveitamento nesta fase de liga da Champions e venceu um adversário do Pote 1, fora de casa. Um grande resultado para o atual campeão do principal torneio de clubes do futebol europeu. Por outro lado, o Barça deixou escapar o resultado nos minutos finais e segue com os três pontos somados na primeira rodada, quando venceu o Newcastle por 2 a 1, na Inglaterra. O time francês, por sua vez, goleou a Atalanta por 4 a 0 no Parque dos Príncipes, na estreia desta edição.
Além disso, Barcelona e PSG vinham de vitórias nos últimos jogos em suas competições nacionais. O time catalão venceu a Real Sociedad, de virada, e assumiu a liderança de LaLiga. Enquanto o clube de Paris bateu o Auxerre por 2 a 0 e segue na ponta da Ligue 1.
O jogo
As equipes fizeram um grande primeiro tempo, com chances para ambos os lados. O Barça aproveitou o apoio dos torcedores e abriu o placar com Ferrán Torres, aos 19 minutos, com assistência de Rashford. Porém, Mayulu buscou o empate para o PSG aos 38, após boa jogada individual de Nuno Mendes.
Na volta do intervalo, o jogo seguiu equilibrado, porém ficou mais truncado no meio de campo, com muitas faltas. O Barcelona tentava tomar a iniciativa do jogo, criou as melhores oportunidades e Hakimi salvou os franceses ao tirar uma bola em cima da linha. No entanto, após alterações em ambos os lados, o ritmo de jogo diminuiu e o PSG começou a pressionar. Assim, o sul-coreano Lee, que havia saído do banco, fez uma bela jogada individual e acertou a trave de Szczesny. Até que, aos 44 minutos, Gonçalo Ramos aproveitou um contra-ataque puxado por Hakimi e confirmou a virada.
BARCELONA 1X2 PSG
2ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 01/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.
BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric García (Christensen, 39’/2ºT), Cubarsí e Gerard Martín (Álex Balde, 27’/2ºT); De Jong, Pedri (Bernal, 33’/2ºT) e Dani Olmo (Casadó, 27’/2ºT); Lamine Yamal, Rashford (Lewandowski, 27’/2ºT) e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, 27’/2ºT), Vitinha e Zaïre-Emery; Mbaye (Lucas Hernández, 19’/2ºT), Mayulu (Lee Kang-In, 34’/2ºT) e Barcola (Ndjantou, 34’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.
Gols: Ferrán Torres, 19’/1ºT (1-0); Mayulu, 38’/1ºT (1-1); Gonçalo Ramos, 44’/2ºT (1-2).
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Auxiliares: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra).
VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).
Cartões amarelos: Frenkie de Jong, Dani Olmo, Casadó, Lamine Yamal (BAR); Nuno Mendes, Hakimi (PSG).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.