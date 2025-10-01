Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo direto na disputa pelo título do Brasileirão. Nesta quinta-feira (2), Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, às 20h30, pela 26ª rodada da competição nacional. O Rubro-Negro é o líder, com 54 pontos, enquanto o Celeste está na segunda posição, com 50. O Palmeiras, aliás, joga nesta quarta contra o Vasco e pode assumir a vice-liderança e ficar dois pontos atrás da equipe carioca.

Além disso, o confronto também marcará o reencontro de Gabigol com a torcida rubro-negra no Maracanã. Ele, que é ídolo e herói de vários dos últimos títulos, enfrentará o ex-clube como visitante pela primeira vez. No primeiro turno, em Belo Horizonte, foi justamente ele que fez o gol da vitória cruzeirense.

Onde assistir

O duelo entre Flamengo e Cruzeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega em bom momento na temporada. A equipe chega ao confronto após vencer o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena. Antes disso, eliminou o Estudiantes e se classificou à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, está invicto há 11 jogos no Brasileirão, com oito vitórias e três empates.

O técnico Filipe Luís, que nos últimos dias completou um ano à frente do clube, conta com retornos importantes no time, casos de Jorginho e Pedro, que foram poupados e começaram no banco de reservas no último jogo. Viña e Léo Pereira, que saíram no decorrer do jogo contra o Corinthians, já treinaram normalmente e estão à disposição. Erick Pulgar, aliás, seguirá fora e só deve voltar após a Data Fifa.

Como chega o Cruzeiro

Após perder para o Vasco e ver a vantagem do Flamengo aumentar, o Cruzeiro busca uma vitória contra o adversário direto para se aproximar do Rubro-Negro. Para o confronto, portanto, o técnico Leonardo Jardim vai contar com os retornos de Lucas Villalba e do atacante Gabriel Barbosa, que cumpriram suspensão automática na última partida. Dessa forma, o zagueiro volta para o time titular enquanto Gabigol segue como opção no banco. Por outro lado, Sinisterra e Fagner seguem no departamento médico.

A equipe mineira é o terceira melhor visitante, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Fora isso, o time busca quebrar um tabu. A última vitória da Raposa sobre o Flamengo no Maracanã foi em agosto de 2018, quando ganhou por 2 a 0 pelas oitavas de final da Libertadores.

FLAMENGO x CRUZEIRO

26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 2/10/2025 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Ramón Abatti Abel (SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

